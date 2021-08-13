В Луганской области 17-летний юноша стрелял из ружья по детям и тяжело ранил 13-летнего мальчика

В Луганской области 17-летний юноша стрелял из ружья по детям и тяжело ранил 13-летнего мальчика

Пострадавшего подростка госпитализировали.

В четверг, 12 августа, в городе Рубежное Луганской области 17-летний юноша открыл стрельбу из ружья по компании подростков и попал в 13-летнего парня. Правоохранители узнали о инциденте около 23:30.

"Компания подростков гуляла возле одного из домов по ул. Смирнова в г. Рубежное. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые уезжали на велосипедах, в результате чего 13-летний парень получил ранение", — рассказали в полиции Луганщины.

Подростка с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализировали в Лисичанскую детскую больницу.

При осмотре пневматической винтовки правоохранители установили, что она сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм. На них не было маркировки и отсутствуют номера. Винтовку изъяли и отправили на экспертизу. Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему парню.

Напомним, в Черкассах 45-летнему местному жителю не понравился шум на детской площадке из-за чего он угрожал оружием матери с ребенком.

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