В Луганской области 4 полицейских подозревается в госизмене

10 марта 2022 года подозреваемые присягнули на верность «ЛНР» оккупационной администрации российской федерации.

В Луганской области 4 полицейских подозреваются в госизмене.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Предатели уведомлены о подозрении четырём сотрудникам полиции Луганщины в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"По данным следствия, 9 марта 2022 года работники полиции прошли собеседование с представителями "лнр" оккупационной администрации россии с целью перехода на сторону врага. В ходе "трудоустройства" правоохранители дали согласие на вступление в ряды незаконно созданного райотдела внутренних дел так называемого ". 10 марта 2022 года подозреваемые присягнули на верность "лнр" оккупационной администрации российской федерации", — сообщают в прокуратуру.

Решается вопрос о вынесении постановления о задержании с целью повода в порядке ст. 615 УПК РФ.

Напомним, что в Донецкой области взят под стражу житель города Дружковка, подозреваемый в государственной измене. Следствие установило, что мужчина из-за своей сестры, проживающей на территории страны-агрессорки, вступил в преступный сговор с представителем контролируемого РФ вооруженного формирования. В настоящее время подозреваемый в госизмене имел целью информировать врага о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в городе Дружковка.