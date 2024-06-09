В Луганской области бабушка "угостила" оккупантов пирожками с канцелярскими кнопками

Во временно оккупированном Старобельске на Луганщине бабушка "угостила" оккупантов пирожками, в которые спрятала канцелярские кнопки.

Об инциденте со ссылкой на местные телеграммы-каналы сообщает украинский журналист Денис Казанский.

Оккупанты не смогли отказаться от "гостинцев". Однако когда они начали есть пирожки, к сожалению, заметили канцелярские изделия.

"Что-то не любит население Луганщины "освободителей". Сюжеты, как из детских советских книг о сопротивлении нацистским оккупантам. Зина Портнова, пионеры-герои и все остальное. Только в роли нацистов теперь русские солдаты", — прокомментировал Казанский инцидент.

оккупанты жалуются на украинцев

Бойцы Третьей штурмовой бригады на днях взяли в плен 28-летнего оккупанта. Тот подтвердил, что украинцы сдают позиции российских военных, а также травят их.

"Сдают позиции, отравляют людей. Однажды я ехал на машине, и по мне отработал маленький миномет. Позже мы узнали, что это была пара, которая была против нашего пребывания здесь", – рассказал оккупант.

Напомним, в Мариуполе четверо российских оккупантов отравились алкоголем и умерли.

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