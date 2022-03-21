В Луганской области без света осталось более 105 тысяч жителей

В Луганской области без света осталось более 105 тысяч жителей

Полностью без электроснабжения 26 населённых пунктов.

В Луганской области из-за обстрелов оккупантов страны-агрессорки России 105 364 потребителей пока нет электроснабжения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, без света в настоящее время 11 населенных пунктов частично и 26 полностью отключены 641 трансформаторная подстанция.

Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи в районе Лисичанска город Кременная полностью оказался без света. "Энергетиками области ведутся все необходимые работы по восстановлению, но из-за сложной ситуации безопасности, срок восстановления невозможно установить", — говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 20 марта, оккупанты страны агрессорки России открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Камышевасу. Во время обстрелов погибших обнаружено не было. Ранения получили двое жителей в Попасной и Камышевахе.

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