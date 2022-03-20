В Луганской области без света осталось почти 100 тысяч жителей

В Луганской области без света осталось почти 100 тысяч жителей

В области отключено 627 трансформаторных подстанций.

В Луганской области из-за обстрелов российской армии тысячи мирных жителей остались без газа и света.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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В Луганской области без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью, а семь частично. В общей сложности это около 35 тыс. абонентов.

Обесточены 28 населенных пунктов. В настоящее время 98 364 потребителей не имеют электроэнергии. В области отключены 627 трансформаторных подстанций.

"Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, в течение месяца несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан", — рассказал глава Луганской ОВА.

К слову, спасатели не только ликвидируют пожары и разбирают завалы. Они предоставили людям необходимую помощь после обстрелов, возят воду на нужды гражданского населения и гуманитарную помощь в хранилища.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 19 марта, во время обстрелов в Рубежном Луганской области погибли три человека, среди которых двое детей. Российская армия за прошедшие сутки разрушила в Рубежном и Северодонецке 24 дома.

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