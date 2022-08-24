В Луганской области боевики "ЛНР" принудительно "мобилизовали" уже около 55% мужчин — Верещук

Процесс принудительной "мобилизации" на Луганщине продолжается, Верещук советует выехать с оккупированных территорий, потому что избежать попадания в ряды "ЛНР" не удастся.

На временно оккупированной территории Луганской области боевики "ЛНР" принудительно "мобилизовали" в свои вооруженные группировки уже примерно 55% мужчин. Также враг насильственно затягивает в свои формирования даже 65-летних мужчин, а 16-летних детей используют, в частности, как грузчиков боеприпасов или поваров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

"Только в Луганской области 55% таких насильственно мобилизованных стали, как говорится, у нас в народе, пушечным мясом. Уже 55% мужского населения квазиобразования "ЛНР" стали пушечным мясом. Об этом говорят у них внутри, мы это знаем с донесение нашей разведки. Это минимум 55%, и этот процесс продолжается", – сказала она.

Верещук советует жителям опасных территорий эвакуироваться во избежание "мобилизации" и спасти свою жизнь. Она убеждена, что отсидеться дома там никому не удастся.

"Это уже очевидно. Даже 16-летних детей тоже привлекают: те будут подносить снаряды, те будут "поварятами в столовых" — я сейчас цитирую их перехваты, потому что знаю, владею информацией. Даже 65-летних насильственно загоняют, зная, что они много лет не держали оружие и не умеют пользоваться и точно при первых столкновениях погибнут", — сказала она.

Также Верещук добавила, что если уж случилось так, что человек не по собственной воле попал в так называемые войска "ЛНР", то стоит сдаться украинским защитникам, сложить оружие, не воевать против украинской армии, не стрелять в людей, потому что потом, если останутся живые, придется отвечать за эти преступления по закону.

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