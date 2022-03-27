В Луганской области более 95 тыс. жителей не имеют света, Попасная и Рубежное без воды

В Луганской области более 95 тыс. жителей не имеют света, Попасная и Рубежное без воды

Из-за обстрелов область испытывает проблемы со светом, газом и водой.

В Луганской области, страдающей обстрелами армии Российской Федерации, сложная ситуация с восстановлением критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По состоянию на утро воскресенья, 27 марта, без электроэнергии находятся 95 312 потребителей в разных городах и селах области. Сейчас в регионе обесточены 32 населенных пункта: 12 частично и 20 полностью.

Кроме того, без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов: 23 полностью и 5 частично. В общей сложности газа не имеют около 41 000 абонентов.

Есть в регионе и трудности с обеспечением водой. Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная. Также частично ограничена подача воды в Золотое, село Горной общины. Проблемы с водоснабжением также в Северодонецке и Лисичанске.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 26 марта, россияне повредили 11 домов в Луганской области. Это три многоэтажки и восемь частных домов, которые повредили огнем армии страны-агрессорки в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Кроме того, попали под обстрел школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города. Также в результате вражеских атак за сутки произошло 16 возгораний жилого фонда.

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