В Луганской области частично исчезла мобильная связь: как подключиться

В Луганской области 21 апреля частично исчезла мобильная связь. Там сейчас работают над решением проблемы.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он призвал жителей не паниковать и напомнил, что на подобный случай в Украине запустили национальный роуминг.
Как подключиться:
- Отключить автовыбор сети. На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность исходящего вызова, SMS
"Раз в день пытайтесь вернуться (подключиться) к сети оператора", — отметил Гайдай.
Напомним , российские оккупанты не прекращают гатить по городам в Луганской области: разрушениям подвергаются жилища людей и гражданская инфраструктура.
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