В Луганской области для наступления оккупанты сосредоточили 15 ударных вертолетов — Генштаб

В Луганской области для наступления оккупанты сосредоточили 15 ударных вертолетов — Генштаб

На Донбасс враг стягивает с территории РФ технику и вооружение.

Для поддержки наступательных действий оккупанты получили десятки вертолетов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

" На Бахмутском и Северодонецком направлениях, для авиационной поддержки наступательных действий, агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов ", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории РФ вооружение и военную технику.

Напомним, что кольцо третьей линии обороны завершили возводить в Запорожье – город готовится к защите, системы укреплений там тянутся на многие километры. Военные сравнивают сооружения с линией Манергейма и говорят укрепить подступы к областному центру благодаря героизму защитников Мариуполя – именно эти ребята сковали наступление врага на Запорожском направлении

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