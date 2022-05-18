В Луганской области для наступления оккупанты сосредоточили 15 ударных вертолетов — Генштаб

На Донбасс враг стягивает с территории РФ технику и вооружение.
Для поддержки наступательных действий оккупанты получили десятки вертолетов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
" На Бахмутском и Северодонецком направлениях, для авиационной поддержки наступательных действий, агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов ", — говорится в сообщении.
На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.
На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
В целях осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории РФ вооружение и военную технику.
Напомним, что кольцо третьей линии обороны завершили возводить в Запорожье – город готовится к защите, системы укреплений там тянутся на многие километры. Военные сравнивают сооружения с линией Манергейма и говорят укрепить подступы к областному центру благодаря героизму защитников Мариуполя – именно эти ребята сковали наступление врага на Запорожском направлении
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