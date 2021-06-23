В Луганской области двое мужчин устроили кровавые разборки, во время которых в ход пошли серп и нож (видео)

Один из участников конфликта получил ножевое ранение.
В Лисичанске Луганской области двое мужчин устроили разборки, используя серп и нож. В результате одного из участников конфликта с порезами доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.
К патрульным Лисичанска поступило сообщение от работницы магазина, которая сообщила о конфликте двоих мужчин в магазине, который закончился поножовщиной.
Патрульные, прибывшие на вызов, увидели мужчину с ножом в руках и в окровавленной одежде, который выходил из помещения магазина. Его задержали.
В служебном помещении магазина копы обнаружили другого участника конфликта. Он имел ножевое ранение и истекал кровью.
"Инспекторы наложили жгут на руку пострадавшего, остановили кровотечение и до приезда бригады скорой медицинской помощи контролировали состояние мужчины. С порезом левого плеча гражданина госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Работники следственно-оперативной группы изъяли нож и серп со следами крови. Продолжаются следственные действия.
Напомним, что в одном из сел Владимир-Волынского района 41-летний мужчина убил своего 49-летнего соседа. Подозреваемого сразу же задержали и поместили под стражу.