В Луганской области двое мужчин устроили кровавые разборки, во время которых в ход пошли серп и нож (видео)

В Луганской области двое мужчин устроили кровавые разборки, во время которых в ход пошли серп и нож (видео)

Один из участников конфликта получил ножевое ранение.

В Лисичанске Луганской области двое мужчин устроили разборки, используя серп и нож. В результате одного из участников конфликта с порезами доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

К патрульным Лисичанска поступило сообщение от работницы магазина, которая сообщила о конфликте двоих мужчин в магазине, который закончился поножовщиной.

Патрульные, прибывшие на вызов, увидели мужчину с ножом в руках и в окровавленной одежде, который выходил из помещения магазина. Его задержали.

В служебном помещении магазина копы обнаружили другого участника конфликта. Он имел ножевое ранение и истекал кровью.

"Инспекторы наложили жгут на руку пострадавшего, остановили кровотечение и до приезда бригады скорой медицинской помощи контролировали состояние мужчины. С порезом левого плеча гражданина госпитализированы в хирургическое отделение городской больницы", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Работники следственно-оперативной группы изъяли нож и серп со следами крови. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в одном из сел Владимир-Волынского района 41-летний мужчина убил своего 49-летнего соседа. Подозреваемого сразу же задержали и поместили под стражу.

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