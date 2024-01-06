В Луганской области оккупанты обустраивают застенку для своих военных — ОВА

Оккупационная армия использовала застенку в Суходольске для пыток над украинцами, теперь там будут размещены российские военные.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире Эспрессо.

Он рассказал, что россияне еще в апреле начали обустраивать застенки для своих военных.

"На временно оккупированных территориях людям очень внимательно следует читать паблики на новости. Поскольку часто то, что не согласовано с оккупационными властями, представляет угрозу для обычных людей. Тем более высказывать свое мнение в поддержку Украины. Ведь очень часто наших людей оккупанты задерживают и проводят потом "профилактические беседы". Это очень опасно для украинцев на временно оккупированных территориях", – рассказал Лысогор.

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Он добавил, что люди на оккупированных территориях прекрасно видят отношение окупантов к ним.

"К тому же они видят как террористическое государство обращается со своими военными. Недавно мы получили информацию, что в Суходольске вместо колонии оккупанты хотели создать застенку для содержания непокорных. Впрочем, так получилось, что в ближайшее время они ее освобождают арестованных и уже будут наполнять ее своими. военными, которые отказываются идти на мясные штурмы", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что на временно оккупированных территориях Луганской области российские войска уничтожили железную дорогу. Они просто не могут восстановить пассажирское сообщение.

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