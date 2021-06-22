В Луганской области мужчина обнаружил в канализации тела своих родственников

Люди упали в канализационную яму во время работы по хозяйству.

В Луганской области в одном из сел мужчина обнаружил в канализации тела своих родственников. Жители Старобельского общины погибли, когда работали во дворе.

Об этом сообщает местное издание "Старобельские новости".

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Предварительно известно, что погибшими являются 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Подозревают, что они погибли во время проведения хозяйственных работ во дворе. Смерть наступила в результате падения в канализационную яму.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.115 УК Украины "Убийство", с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Тернопольской области на территории одного из аграрных предприятий в канализационном коллекторе обнаружили тела двух мужчин.

Ранее в селе Слоут Сумской области 5-летний мальчик упал в открытый канализационный колодец.

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