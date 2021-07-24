В Луганской области на пруду массово гибнет рыба (фото)

В Луганской области на пруду массово гибнет рыба (фото)

Людей призывают не рыбачить в пруду села Рогово.

В пруду села Рогово Луганской области зафиксировали массовый мор рыбы. Полиция начала уголовное производство, а специалисты отобрали образцов воды и рыбы из водоема для проведения исследования.

Об этом сообщает Нацполиция.

Так, в полицию 23 июля обратился глава Новопсковского поселкового совета, который заявил о большом количестве погибшей рыбы на пруду села Рогово. На место выехали полицейские совместно с рыбоохранным патрулем и работниками ГСЧС.

Специалисты провели обследование берегу водоема и на отдельных участках ставка обнаружили мертвую рыбу: щуку, окуня, плотву, карася. Сейчас эксперты должны установить причину гибели рыбы и их общее количество. Взяты образцы воды и рыбы из пруда для проведения химико-бактериологического исследования.

Сведения о событии внесены в КРДР по признакам ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) УКУ. К моменту установления всех причин и обстоятельств инцидента местных призывают воздержаться от вылова рыбы и купания в пруду.

Как сообщалось, в Киевском водохранилище судак массово выбрасывается на берег.

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