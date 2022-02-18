В Луганской области нашли трупы школьницы и 19-летнего парня: полиция сообщила детали

В Луганской области нашли трупы школьницы и 19-летнего парня: полиция сообщила детали

Их тела обнаружили возле дома.

В Новодружеске Луганской области 18 февраля нашли тела 19-летнего парня и 14-летней девушки. Полиция устанавливает обстоятельства их гибели, тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.

Тела парня и девушки обнаружили у дома по улице Грушевского города Новодружеск. После этого полиция Лисичанска получила ответное сообщение и выехала на место.

Полицейскими установлено, что погибшими 14-летняя ученица одной из школ города и 19-летний парень. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты, криминалисты, кинологи, сотрудники ювенальной превенции.

Правоохранители устанавливают все происшествия. Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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