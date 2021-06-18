В Луганской области нашли захоронение племени с удлиненными головами

Здешние захоронения датируются 27-21 веком до нашей эры.

В Луганской области вблизи Сватово уже почти месяц продолжается археологическая экспедиция. За это время участникам раскопок удалось найти немало интересного.

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Об этом сообщает Сватове.City.

Исследователи проводят раскопки кургана вблизи Сватово в поле между селами Хомовка и Преображенное на землях Нижнедуванской поселковой громады. Археологи — студенты факультетов истории и археологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля и Горловского института иностранных языков под руководством профессора Юрия Бровендер и доцента Сергея Евсеенко уже раскопали шесть старинных захоронений, а сейчас работают над раскопками седьмого. .

Юрий Бровендер говорит, цель археологических исследований — поднять уровень древней истории этого региона до уровня ее настоящей значимости.

"Курган, где ведутся раскопки, состоит из пяти насыпей. Самые ранние насыпи датируются эпохой средней бронзы донецкой катакомбной культуры, которая в то время считалась элитой катакомбной сообщества. Здешние захоронения датируются 27-21 веком до нашей эры. Захоронение богатые на металлы, разнообразную керамику, которая поражает своей красивым росписью. Недаром этот период назывался неким "барокко" бронзового века. Хотя мы и не можем точно определить народность, проживавшую тогда на этой территории, потому что в то время еще не было письменности, но мы максимально точно можем определить возраст захоронений", — рассказывает Юрий Бровендер.

Участники экспедиции уже нашли шесть захоронений, которым от четырех до пяти тысяч лет. Рассказывают, что после смерти человеку специально разрезали сухожилия на конечностях, чтобы можно было согнуть руки и ноги в определенное положение. Еще ученые доказали, что некоторые старинные племена, проживавшие на этой территории, обматывали головы детей специальными тряпками. От сильного сжатия голова вытягивалась. По мнению исследователей, на врагов это наводило страх, а среди своих вызвало доверие.

В одной из могил нашли останки 40-летней женщины, которая умерла от старости — продолжительность жизни человека в то время была короткой. У нее не было зубов. Этому захоронению 4 тысячи лет.

Рядом с женщиной нашли горшок и плато для жертвоприношений. По словам профессора Юрия Бровендера, горшок присутствует всегда во всех женских погребениях. Потому что женщина считалась продолжательницей рода и поэтому почиталась даже после смерти.

Древнейшая находка кургана — женское захоронение, которому 5 тысяч лет. По словам студента Восточноукраинского университета Виктора Золкина, в могиле похоронена женщина, которая умерла во время родов.

На это указывают два фактора — рядом со скелетом женщины найдены кости новорожденного ребенка. А еще в области таза умершей нашли кости ребенка, который рожался. В этой же могиле лежали бронзовый нож и шило. Эти предметы указывают на то, что женщина принадлежала к знатному роду.

фото: Сватово City

После раскопок археологи все находки передадут в археологический музей "Открытая история" Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Напомним, что на испанском побережье Андалусии вблизи села Каньос где Мека археологи обнаружили комплекс бань, которые 2500 лет назад использовали древние римляне.

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