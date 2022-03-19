В Луганской области не утихают обстрелы российских оккупантов: за сутки четверо погибших

В Луганской области не утихают обстрелы российских оккупантов: за сутки четверо погибших

В результате обстрелов по меньшей мере десять раненых.

Российская армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в ходе обстрелов 18 марта погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены десять мирных жителей.

"Эти "асвабадители" освобождают луганскую землю от любой жизни", — подчеркнул глава области.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного, Привилегии, Кременной повреждено около 54 объектов. Среди них 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два здравоохранительных учреждения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные сооружения.

За сутки спасатели области ликвидировали 46 пожаров, возникших в результате обстрелов оккупационных войск Российской Федерации.

Как сообщалось, российская армия в пятницу, 18 марта, обстреляла больницу в Лисичанске Луганской области. Оккупанты выпустили десять снарядов. От обстрелов также пострадали соседние жилые дома.