В Луганской области оккупанты начали мобилизацию врачей: кого забирают

На оккупированной территории Луганской области активно продолжается мобилизация.
Оккупанты агрессорки России начали призывать в армию медицинских работников. Сначала россияне похвастались, что почти все врачи появились на "референдуме", а затем объявили об их мобилизации.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В настоящее время забирают хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер. По его словам, оккупанты во время призыва таких специалистов принимают во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий.
"Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой "ЛНР". Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться к 60 годам, медсестры, фельдшеры — до 55. То есть, с резервом у врага действительно не все так хорошо, как говорят в российских СМИ», – подчеркнул Гайдай.
Как сообщалось, в Алчевске почти закончились мужчины. Одно из лучших металлургических предприятий Украины Алчевский металлургический комбинат приостановил выпуск продукции. Дело в том, что там просто некому работать.
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