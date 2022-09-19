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В Луганской области оккупанты обесценили гривну и повысили цены: какая стоимость продуктов

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В Луганской области оккупанты обесценили гривну и повысили цены: какая стоимость продуктов

Фото: Associated Press

На приобретаемых территориях Луганской области жителям только остается ждать обещанных россиянами покорения.

Жители захваченных населенных пунктов жалуются на высокие цены на продукты питания. оккупанты искусственно обесценили гривну. Единую гривну обменивают по 1,25 руб. – вместо номинальных 2,5. То есть практически друг к другу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"С учетом нового "курса" обмена, люди, у которых остается гривна, обеднели в четыре раза", — подчеркнул Гайдай.

Вместе с обесцениванием гривны россияне подняли цены на продукты питания. Увеличение цен коснулось всех групп товаров.

Гайдай рассказал о стоимости продуктов на рынках Луганской области: более чем в два раза выше цены на картофель, птицу и свинину, сахар кристаллический подорожал на 83,52%, свекла – на 76,47%, масло подсолнечное – на 68,12%, говядина – на 61,50%, яйца куриные – на 55,73%, макаронные изделия – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло сливочное – на 51,37%, хлеб ржано-пшеничный – на 48,90 %.

Как сообщалось, в России обвинили бренд Adidas в неуплате 10 млрд. рублей налогов. Также эта компания якобы массово сокращает своих работников в стране-агрессорке, не выплатив им заработную плату за полгода.

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