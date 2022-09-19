В Луганской области оккупанты обесценили гривну и повысили цены: какая стоимость продуктов

Жители захваченных населенных пунктов жалуются на высокие цены на продукты питания. оккупанты искусственно обесценили гривну. Единую гривну обменивают по 1,25 руб. – вместо номинальных 2,5. То есть практически друг к другу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"С учетом нового "курса" обмена, люди, у которых остается гривна, обеднели в четыре раза", — подчеркнул Гайдай.

Вместе с обесцениванием гривны россияне подняли цены на продукты питания. Увеличение цен коснулось всех групп товаров.

Гайдай рассказал о стоимости продуктов на рынках Луганской области: более чем в два раза выше цены на картофель, птицу и свинину, сахар кристаллический подорожал на 83,52%, свекла – на 76,47%, масло подсолнечное – на 68,12%, говядина – на 61,50%, яйца куриные – на 55,73%, макаронные изделия – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло сливочное – на 51,37%, хлеб ржано-пшеничный – на 48,90 %.

Как сообщалось, в России обвинили бренд Adidas в неуплате 10 млрд. рублей налогов. Также эта компания якобы массово сокращает своих работников в стране-агрессорке, не выплатив им заработную плату за полгода.

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