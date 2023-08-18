На временно оккупированной Луганской области российские захватчики планируют за месяц принудительно паспортизировать всех подростков. Специально созданные комиссии уже контролируют выполнение такого плана.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Перед оккупационными властями Луганщины поставлена задача до 1 октября паспортизировать всех подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В так называемую "ЛНР" уже прибыли наблюдатели, проверяющие выполнение принудительных мер", — сообщил глава ОВА.

По его словам, детям предлагают за получение российского паспорта бесплатный отдых. Тех, кто отказывается от гражданства РФ, угрожают не допустить к обучению, а также не выплачивать социальные выплаты.

Лысогор добавил, что специальные комиссии уже ищут подростков без паспортов и обходят дома.

Как сообщалось, оккупанты угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты, если те не примут паспорта РФ. Враг прибегает к принуждению, бог все желают получать гражданство РФ.

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