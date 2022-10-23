В Луганской области оккупанты шантажируют жителей электричеством и собирают списки желающих заселиться в чужие дома

В Луганской области в российские оккупанты заставляют людей выселяться из их домов.

В Луганской области российские оккупанты заставляют людей покидать свои дома. Все из-за шантажа отключить электроснабжение.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На севере Луганщины участились случаи шантажа населения оккупантами путем обесточивания населенных пунктов, что заставляет некоторых людей постепенно покинуть собственные дома. В Северодонецке уже собирают списки желающих заселиться в чужой дом. Администрация предлагает квартиры со всеми условиями. Опросы начали с ул. Новикова". - написал Гайдай.

Напомним, что в городе Рубежное в Луганской области "кадыровцы" выселяют местных жителей из их домов. Там размещают офицеров-оккупантов.

Также россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на Луганщину. Они уже минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной.

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