В Луганской области оккупанты забирают детей в казацко-кадетские корпуса для "правильного патриотического воспитания"

Российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека.
Оккупанты на временно захваченных территориях Луганской области заставляют родителей отдавать детей в так называемые "казацко-кадетские корпуса" для якобы "правильного патриотического воспитания".
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, в Старобельске Луганской области, российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в так называемый казацко-кадетский корпус для якобы "правильного патриотического воспитания". Людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав.
Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные власти намерены увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно захваченных территориях Украины.
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