В Луганской области остаются около 50 тысяч жителей, но желающих ехать почти нет

В Луганской области остаются около 50 тысяч жителей, но желающих ехать почти нет

В Луганской области, страдающей атаками российской армии, остаются около 50 тысяч жителей.

Впрочем, желающих уезжать уже почти нет. В течение 4 мая из Лисичанска и Северодонецка эвакуировали всего 29 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, еще 24 лисичанина и пятеро северодончан уже направляются в безопасность.

"Около двух недель из областного центра эвакуационный автобус ежедневно едет почти пустым. Замест заявок о получении гумдопомощи стабильно много. Еду, лекарства и средства гигиены по бомбоубежищам развозят полицейские, спасатели и волонтеры", — подчеркнул глава регина.

К слову, в Северодонецке сейчас находится 10% горожан. "Обстрелы и отсутствие коммуникаций людей, похоже, не пугают", — отметил Гайдай.

Впрочем, совсем другая ситуация в Рубежном и Попасной. В этих городах желающих уехать сотни. Но из-за плотности обстрелов эвакуация оттуда невозможна.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 3 мая, армия государства-террористки России нанесла ракетно-бомбовые удары по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4. Оккупанты не прекращают штурмовать в районе Попасной. Там продолжаются бои. В общей сложности накануне 34 раза враг ударил по жилым районам области.

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