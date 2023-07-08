В Луганской области почти на границе с РФ произошла масштабная "бавовна": видео

Сообщается о громких взрывах.
Во временно оккупированном Суходольске Луганской области, почти на границе с РФ, произошла "бавовна". Также взрывы слышали в Молодогвардейске.
Об этом сообщают в Telegram-каналах, а журналист Денис Казанский обнародовал видео.
"В оккупированном Суходольске Луганской области как шаг доброй воли демилитаризовался состав селитры", — говорится в сообщении журналиста.
По его словам, громко было и в "глубоком тылу — в Молодогвардейске и Краснодоне — туда еще не прилетало".
На опубликованных видео можно увидеть столб серого дыма и слышны взрывы. Также видно, что на месте взрыва разразился мощный пожар.
Как сообщалось, в Самарской области, в России произошла "бавовна" на заводе по производству взрывчатых веществ "Промсинтез". Предварительно произошел взрыв в трубе, из-за которой подают азот. Предварительно погибли шесть человек. Еще двое пострадали.