В Луганской области почти на границе с РФ произошла масштабная "бавовна": видео

Во временно оккупированном Суходольске Луганской области, почти на границе с РФ, произошла "бавовна". Также взрывы слышали в Молодогвардейске.

Об этом сообщают в Telegram-каналах, а журналист Денис Казанский обнародовал видео.

"В оккупированном Суходольске Луганской области как шаг доброй воли демилитаризовался состав селитры", — говорится в сообщении журналиста.

По его словам, громко было и в "глубоком тылу — в Молодогвардейске и Краснодоне — туда еще не прилетало".

На опубликованных видео можно увидеть столб серого дыма и слышны взрывы. Также видно, что на месте взрыва разразился мощный пожар.

В Луганской области горячо: раздавались мощные взрывы

Как сообщалось, в Самарской области, в России произошла "бавовна" на заводе по производству взрывчатых веществ "Промсинтез". Предварительно произошел взрыв в трубе, из-за которой подают азот. Предварительно погибли шесть человек. Еще двое пострадали.

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