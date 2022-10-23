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В Луганской области разбежались "мобики", которых бросили на передовую: часть выловили в Кременной и заключили в тюрьму

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Просмотры
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В Луганской области разбежались "мобики", которых бросили на передовую: часть выловили в Кременной и заключили в тюрьму

Фото: Associated Press

В Луганщине мобилизованные россияне отказываются идти в наступление.

Российские "мобики", прибывшие на луганщину, отказались воевать и разбежались. Их задержали в Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На одном из предприятий в Кременной под стражей содержат "мобиков", которые отказались воевать. Лишь в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать. Кто-то сбежал, остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить их в атаку", — сообщил Гайдай.

Напомним, что на временно захваченные территории Украины прибыла очередная партия "мобиков" из РФ. В Луганской области и в первую очередь они принялись мародерить. Значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
7468
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