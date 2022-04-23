В Луганской области россияне обесточили насосную станцию: без воды остались несколько городов

Российские оккупанты не прекращают уничтожать критическую инфраструктуру, обстреливая украинские города.
Так, в Луганской области военные государства-террориста России обесточили насосную станцию. Без водоснабжения остались центр Лисичанска, Новодружеска и Привилегии.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Она заживляет насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилегию. В настоящее время этот объект обесточен, поэтому централизованное водоснабжение в городах отсутствует.
По словам Гайдая, сейчас ведутся ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения.
Как сообщалось, российские оккупанты 22 апреля при обстреле Лисичанска повредили высоковольтную линию электроснабжения. Как следствие, Северодонецк остался без света.
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