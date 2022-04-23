В Луганской области россияне обесточили насосную станцию: без воды остались несколько городов

В Луганской области россияне обесточили насосную станцию: без воды остались несколько городов

Российские оккупанты не прекращают уничтожать критическую инфраструктуру, обстреливая украинские города.

Так, в Луганской области военные государства-террориста России обесточили насосную станцию. Без водоснабжения остались центр Лисичанска, Новодружеска и Привилегии.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Она заживляет насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилегию. В настоящее время этот объект обесточен, поэтому централизованное водоснабжение в городах отсутствует.

По словам Гайдая, сейчас ведутся ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения.

Как сообщалось, российские оккупанты 22 апреля при обстреле Лисичанска повредили высоковольтную линию электроснабжения. Как следствие, Северодонецк остался без света.

Читайте также: