В Луганской области россияне отключили мобильную связь: какую "альтернативу" они придумали

Россияне вместо мобильной связи на захваченной части Луганской области устанавливают таксофоны.
Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области вблизи линии фронта россияне отключили мобильную связь и устанавливают там таксофоны.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива – таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", – сообщил он.
Ответственным за установку таксофонов в населенных пунктах так называемое "минцифры ЛНР". В Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротином уже начали работать 27 таких аппаратов.
"По одному на несколько тысяч населения. Из них можно позвонить по номерам в пределах одного населенного пункта и попытаться вызвать экстренные службы", — добавил он.
Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне глушат мобильную связь, чтобы проукраинские жители не сообщали Силам обороны информацию в реальном времени.
Читайте также: