В Луганской области россияне отключили мобильную связь: какую "альтернативу" они придумали

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области вблизи линии фронта россияне отключили мобильную связь и устанавливают там таксофоны.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива – таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", – сообщил он.

Ответственным за установку таксофонов в населенных пунктах так называемое "минцифры ЛНР". В Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротином уже начали работать 27 таких аппаратов.

"По одному на несколько тысяч населения. Из них можно позвонить по номерам в пределах одного населенного пункта и попытаться вызвать экстренные службы", — добавил он.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне глушат мобильную связь, чтобы проукраинские жители не сообщали Силам обороны информацию в реальном времени.

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