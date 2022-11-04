В Луганской области россияне похитили 30 человек: провели фильтрацию и вывезли в неизвестном направлении

Российские оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении около 30 жителей из Песков, что в Старобельском районе Луганской области.

Об этом сообщили в сводкеГенштаба ВСУ 4 ноября.

Людей похитили после того, как представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия. В Генштабе отмечают, что аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки — Новая Каховка, что во временно захваченной Херсонской области.

"На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — отмечают в строительстве.

Напомним, многие свежемобилизованные россияне отправили в оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

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