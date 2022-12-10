В Луганской области россияне вводят военную подготовку для детей — ОВА

Учащиеся 8 и 10 классов будут ходить на "курс молодого бойца".

Во временно захваченной Луганской области российские войска в школах вместо каникул пытаются ввести военную подготовку детей.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"В так называемой "ЛНР" вспомнили школьников. Предложили вместо каникул для учеников восьмых и десятых классов организовать "курс молодого бойца", — говорится в сообщении.

Гайщай также рассказал, что в поселке Шахтерское близ Довжанска уже почти "никого мобилизовать". Гайдай отмечает, что пропаганда для оккупантов "важнее света, воды или тепла" тогда, когда население в захваченных городах мерзнет в многоэтажках без коммуникаций.

"Как вот в Лисичанске. Там в декабре начала работу межведомственная рабочая группа по розыску стихийных захоронений. Была половина лета, три месяца осени – решили искать под снегом", – говорится в сообщении.

Напомним, Гайдай прогнозирует, что в конце зимы ВСУ смогут выйти в Луганскую область на линию разграничения 2014 года, а в течение 2023 года — освободить всю область.

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