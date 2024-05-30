В Луганской области российский оккупант изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девушку

Российские захватчики издевались над девушкой из-за того, что она сопротивлялась насилию.

Российский оккупант признался, что его командир и двое сослуживцев изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, кафир на камеру признался, что его командир и двое сослуживцев изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку в оккупированной части Луганской области.

"Игорь Алимов с позывным "Кабина", стрелок из 237-го полка, рассказал, что его комбат и еще двое "коллег" зверски убили 16-летнего подростка за то, что она сопротивлялась насилию", — подчеркнул Юрий Бутусов.

Напомним, что россияне в Крыму жалуются, что там постоянно раздаются взрывы.

Читайте также: