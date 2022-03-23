В Луганской области согласовали гумкоридоры на 23 марта: список

Режим "тишины" согласован с 09:00.

В среду, 23 марта, благодаря согласованным гумкоридорам состоится эвакуация жителей Рубежного, Северодонецка, Горной общины Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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Обстрелы российской армии в эти часы стихают только на маршрутах эвакуации людей, и то не всегда. На территории области ситуация остается напряженной. Попробуем вывезти людей даже из населенного пункта Нижне Горной. общин", — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что жители будут вывозить в Новозолотаровку и железнодорожные вокзалы Донецкой области. Кроме того, в пострадавшие регионы доставят продукты питания.

По словам Гайдая, запланирован вывоз людей и из Лисичанска. Впрочем, пока там нет соблюдения "режима тишины": армия страны-оккупантки обстреливает город.

"В Северодонецке, в частности, сбор запланирован у городского Дворца культуры в 10:00. В Рубежном – вблизи Дома культуры "Южный" в 09:00", — говорится в сообщении главы Луганской ОВА.

Как сообщалось, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье добрались 5 тысяч 926 человек на собственных авто. Из города Бердянск было эвакуировано 1100 мариупольцев.

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