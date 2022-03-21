В Луганской области украинские военные уничтожили три танка, БТР и тягач оккупантов

В Луганской области украинские военные уничтожили три танка, БТР и тягач оккупантов

В 24-й ОМБр имени короля Даниила опубликовали фото пехотинцев рядом с подбитым танком Т-72.

В Луганской области украинские военные уничтожили три танка, БТР и тягач оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила.

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"Военнослужащие Королевской бригады продолжают сезон охоты на российскую военную технику. Минус три танка Т-72, БТР-82 и БТЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный — ред.) оккупантов в Луганской области", — говорится в сообщении.

В бригаде опубликовали фото пехотинцев рядом с подбитым танком Т-72.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч кафиров. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов, или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

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