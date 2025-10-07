В Луганской области уничтожена редкая российская РЭБ-станция «Житель»

РЭБ «Житель» / © wikipedia.org

Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении вражеской радиоэлектронной борьбы «Житель» на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины и обнародовали видео.

По данным военных, операцию провели бойцы 412-го полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины. Они подожгли редкую систему, называемую дорогой и стратегически важной целью.

«Житель» — сложная многофункциональная система. По техническим характеристикам она может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км и связь летательных аппаратов до 50 км. Станция также пеленгирует источники радиоизлучения, определяет их координаты и создает помехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM.

Военные подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение 23 таких вражеских систем. Станция «Житель» была принята на вооружение Вооруженных сил государства-агрессорки в 2008 году; ее стоимость оценивается примерно в $10 млн.

