В Луганской области установили режим светомаскировки и запретили посещать лес

В Луганской области установили режим светомаскировки и запретили посещать лес

Запреты будут продолжаться, пока в стране будет действовать военное положение.

На территории Луганской области во время действия военного положения ежедневно с 17:00 до 07:00 установлен специальный режим светомаскировки.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава региона издал распоряжение Таким образом предприятия, учреждения, организации, ФЛП, физические лица обязаны соблюдать специальный режим путем:

отключение уличного освещения;

отключение освещения территорий, зданий, сооружений и домов, а также отключение подсветки рекламных вывесок, баннеров и билбордов, витрин и вывесок;

отключение света в домах и вокруг них, зашторивание окон.

Кроме того, в Луганской области запрещено посещать леса. "Распоряжение № 118 "О запрете посещения лесов" подписал сегодня, 25 марта, для предотвращения реальной угрозы возникновения пожаров в лесах", — подчеркнул руководитель региона.

Отмечается, что запрещено посещение населением лесов и въезд в них (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники, за исключением должностных лиц.

Как сообщалось: жителям Полтавской области запретили ходить в леса. Запрет ходить в лес касается гражданского населения во всех общинах области. Исключение составляют транзитный транспорт, военные, правоохранители, спасатели, лесоводы и другие службы и учреждения.