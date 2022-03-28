В Луганской области в результате российских обстрелов погиб ребенок, еще один — травмирован

Из-под завалов домов спасли шесть мирных жителей.

Оккупанты страны-захватницы России прицельно обстреливают Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Боровское, Воеводовку в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В результате обстрелов армией РФ Боровского найден погибший ребенок. Два человека ранены, из которых также один ребенок.

В течение суток российский враг разрушил 12 построек: четыре многоэтажки, пять частных домов и другие сооружения. Кроме того, пострадал еще один оптовый склад в Северодонецке.

В течение дня произошло три пожара в жилых домах в области. Спасателям удалось из-под завалов спасти шестерых мирных жителей.

По словам Гайдая, увеличивается количество обесточений. Из-за боевых действий в Луганской области отключены 600 трансформаторных подстанций. Таким образом, более ста тысяч человек остались без света.

Как сообщалось, город Мариуполь находится в кольце российских оккупантов, но над ним развевается украинский флаг. По словам мэра города, армия страны-агрессорки России уже с пятых суток войны взяла город в окружение, но он до сих пор под контролем Вооруженных сил Украины.