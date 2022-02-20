В Луганской области возле КПВВ "Счастье" российские наемники уничтожили грузовик украинской стороны СЦКК: видео

В штабе подчеркнули, что подразделения ООС держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Российские наемники в воскресенье, 20 февраля, уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на мосту возле КПВВ "Счастье" (Луганская область).

Об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook в воскресенье вечером.

"20 февраля по направлению населенного пункта Веселая Гора российскими оккупационными войсками был произведен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГ0-1 выстрелов), крупнокалиберного пулемета (10 очередей).В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны общего центра координации и контроля прекращения огня", — говорится в сообщении штаба ООС.

20 февраля по направлению населенного пункта ВЕСЕЛА ГОРА российско оккупационными войсками был произведен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта СЧАСТЬЯ с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета 3 ), крупнокалиберного пулемета (10 очередей). В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан. Опубликовано Операция объединенных сил/Joint Forces Operation Воскресенье, 20 февраля 2022 г.

В штабе подчеркнули, что подразделения ООС держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

"Вооруженные силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Новогнатовка во время обстрела повреждены еще 14 домов мирных жителей.

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