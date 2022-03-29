Народные приметы о беременности говорят, что спать будущей маме нельзя на спине / Pexels

В Луганской области врач-гинеколог при обстреле закрыл собой роженицу, у которой принимал роды

В Луганской области врач-гинеколог при обстреле закрыл собой роженицу, у которой принимал роды

Врач-акушер получил ранение.

В Луганской области врач-акушер получил ранения во время приема родов

Об этом рассказал глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

"Врач-акушер получил ранение – осколками стекла ему посекло спину – во время приема родов. Человек выполнял свой профессиональный долг под вражеским обстрелом, и не колеблясь, собой закрыл будущую маму и ее малыша", — сообщил Гайдай.

На сегодняшний день в Луганской области фактически работают два родильных стационара – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница» и КНП «Лисичанская многопрофильная больница». Из-за обстрелов городов и связанных с ними рисков, транспортировка беременных женщин из Кременной и близлежащих населенных пунктов в эти стационары стала невозможной. Поэтому было принято решение о развертывании временного родильного стационара на базе Кременской многопрофильной больницы. В нем уже родился мальчик.

Всего за прошлую неделю в этих медицинских учреждениях на свет появилось восемь новых граждан Украины: пять мальчиков и три девочки.

Напомним, что в Луганской области со вторника, 29 марта, сменили время комендантского часа. Таким образом, комендантский час в Луганской области будет действовать с 19:00 до 06:00.