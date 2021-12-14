В Луганской области вылетел с дороги и перевернулся микроавтобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

Предварительно водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку.
В Луганской области утром 14 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге перевернулась маршрутка с пассажирами.
Об этом на своей странице в соцсети написала пресс-секретарь Нацполиции области Татьяна Погукай.
Авария произошла рядом с поселком Орехово на трассе Чугуев – Милово. Предварительно водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку, на скорости вылетел на обочину и перевернулся.
В результате аварии на месте погиб один из пассажиров микроавтобуса. Водитель и еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести.
"Двое пассажиров госпитализированы. Другим пострадавшим оказана помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что на Прикарпатье поезд на скорости снес легковой автомобиль: на месте погибли два человека.
Читайте также:
- Научился управлять в интернете, взял авто и скрылся из дома с братом: в Харькове нашли детей из Сумской области.
- Мужчина остановил движение на трассе Киев-Борисполь, чтобы собаки могли спокойно перейти дорогу.
- Взрыв газа в доме во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших.