В Луганской области вылетел с дороги и перевернулся микроавтобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

В Луганской области вылетел с дороги и перевернулся микроавтобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие

Предварительно водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку.

В Луганской области утром 14 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге перевернулась маршрутка с пассажирами.

Об этом на своей странице в соцсети написала пресс-секретарь Нацполиции области Татьяна Погукай.

Авария произошла рядом с поселком Орехово на трассе Чугуев – Милово. Предварительно водитель микроавтобуса не учел дорожную обстановку, на скорости вылетел на обочину и перевернулся.

В результате аварии на месте погиб один из пассажиров микроавтобуса. Водитель и еще шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

"Двое пассажиров госпитализированы. Другим пострадавшим оказана помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренных служб", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что на Прикарпатье поезд на скорости снес легковой автомобиль: на месте погибли два человека.

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