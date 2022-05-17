В Луганской области заканчивается газ: его воровали оккупанты, а трубы уничтожены

В Луганской области заканчивается газ: его воровали оккупанты, а трубы уничтожены

На подконтрольной Украине территории Луганской области, даже учитывая небольшое потребление, газа в системе хватит максимум на 2-2,5 месяца.

Об этом 17 мая в прямом эфире телеканала "Freeдом" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он пояснил, что в результате прямых попаданий полностью выгорели магистральные газовые трубы. Чтобы починить их в мирное время, понадобилось бы несколько месяцев, а сейчас это вообще невозможно.

Кроме того, на "новооккупированной" после 24 февраля территории, в Новопскове, остался большой газовый центр. Там оккупанты начали воровать газ и поставлять его на Луганскую ТЭС. По словам главы ОВА, именно поэтому поставку газа туда перекрыли.

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"Соответственно, по всей сети газовых труб, конечно, еще газ есть. Учитывая даже то небольшое потребление, которое необходимо сейчас, потому что предприятия не работают, а часть магистралей перебита, и потому они закольцованы, газа в системе хватит на 2-2,5 месяца. Не больше. Потом все, газа не будет вообще", — сказал Гайдай.

Напомним, оккупанты увеличивают количество обстрелов Северодонецка в Луганской области. Враг пытается взять областной центр региона. Однако глобальные планы – окружить всю область, отрезав от связи с другими регионами Украины.

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