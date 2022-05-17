В Луганской области заканчивается газ: его воровали оккупанты, а трубы уничтожены

На подконтрольной Украине территории Луганской области, даже учитывая небольшое потребление, газа в системе хватит максимум на 2-2,5 месяца.
Об этом 17 мая в прямом эфире телеканала "Freeдом" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он пояснил, что в результате прямых попаданий полностью выгорели магистральные газовые трубы. Чтобы починить их в мирное время, понадобилось бы несколько месяцев, а сейчас это вообще невозможно.
Кроме того, на "новооккупированной" после 24 февраля территории, в Новопскове, остался большой газовый центр. Там оккупанты начали воровать газ и поставлять его на Луганскую ТЭС. По словам главы ОВА, именно поэтому поставку газа туда перекрыли.
"Соответственно, по всей сети газовых труб, конечно, еще газ есть. Учитывая даже то небольшое потребление, которое необходимо сейчас, потому что предприятия не работают, а часть магистралей перебита, и потому они закольцованы, газа в системе хватит на 2-2,5 месяца. Не больше. Потом все, газа не будет вообще", — сказал Гайдай.
Напомним, оккупанты увеличивают количество обстрелов Северодонецка в Луганской области. Враг пытается взять областной центр региона. Однако глобальные планы – окружить всю область, отрезав от связи с другими регионами Украины.
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