В Луганской области заминировали авто сотрудника СБУ

Подозрительный предмет обнаружили охранники во время осмотра транспортных средств.

На Луганщине заминировали автомобиль, в котором ехал первый заместитель начальника управления СБУ в Луганской области.

Как сообщила полиция региона, в Северодонецкое отделение полиции поступило сообщение, что под одной из служебных автомобилей СБУ обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

Была проведена эвакуация работников из административного здания управления. Немедленно на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и т.п, которые изъяли сумку с устройством.

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"Во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ во время обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный ко дну автомобилю, из которого торчали несколько проводов разного цвета", — говорится в сообщении.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко впоследствии подтвердил, что информация о заминировании соответствует действительности.

"Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже", — сказал он.

Напомним, что в Черкасской области правоохранители разоблачили агента российской военной разведки, следившего за артиллерийскими складами.

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