В Луцке беременная женщина упала с буса ТЦК, чтобы помешать мобилизации мужа: она может потерять ребенка

Скриншот с видео на камерах наблюдения

В Луцке женщина пыталась остановить автобус ТЦК, в котором был ее мобилизованный мужчина. Женщина уцепилась за бус, упала с него и травмировалась.

Соответствующее видео появилось в Сети. О деталях инцидента пишет «Суспільне Луцьк».

На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским. Вдруг подъезжает бус, из которого выбегает еще один военный. Они затягивают мужчину в автомобиль, а женщину отталкивают. На видео с другого ракурса видно, что женщина вцепилась в автомобиль, пытаясь остановить его, но упала на ходу и очень сильно ударилась головой об асфальт.

Дата публикации 21:39, 30.03.26

Пострадавшая женщина — на 17-й неделе беременности

Как оказалось, женщина беременна. Представитель областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Оксана Якушик рассказала «Суспильному», что пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали гематомы, ссадины и острую реакцию на стресс. Женщина находится на 17 неделе беременности, существует угроза ее прерывания.

Реакция ТЦК

Представитель Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук утверждает изданию, что задержанный мужчина является нарушителем военного учета.

«При проведении мероприятий оповещения женщина, зафиксированная на видео, препятствовала работе группы оповещения. Ее действия были направлены на создание препятствий и помощь военнообязанному избежать выполнения требований законодательства. Она блокировала работу военнослужащих, а также уцепилась за служебный автомобиль», — говорит спикер ТЦК

По ее словам, задержанного мужчину уже отправили на ВЛК.

Напомним, в Одессе местная жительница рассказала, что люди в военной форме насильно затащили в бусик ее мужа, а также ее саму вместе с годовалым ребенком. После стычки женщина с годовалым ребенком попала в больницу.