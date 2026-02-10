В Луцке горсовет накупил 100 аромасвечей за 55 тыс. грн: подробности

Луцкий горсовет провел закупку свечей на 55 тыс. грн / © ТСН

Городской совет Луцка закупил 100 аромасвечей за 55 тыс. грн для своей работы. Так, один экземпляр стоит налогоплательщикам 550 грн, хотя функциональное назначение товара остается загадкой.

Об этом свидетельствует информационная сайте Prozorro.

Исполнительный комитет Луцкого горсовета заключил соглашение по закупке свечей общей стоимостью 55 тыс. грн. Информация об этом содержится в плане и обосновании закупки, обнародованном 5 февраля.

Закупка финансируется из местного бюджета в рамках бюджетной программы, которая предусматривает организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Территориально расходы касаются Луцка.

Предмет закупки — 100 свечей, которые классифицируются по коду «Ароматизаторы и воски». Поставка товара должна быть осуществлена по адресу заказчика до 31 декабря 2026 года.

В документации также опубликовано объявление о проведении закупки и отчет о заключенном договоре.

В то же время закупка свечей для нужд органа местного самоуправления вызывает вопросы относительно их функционального назначения, ведь в открытых данных не детализируется, для каких именно задач они планируются. Отдельное внимание также привлекает использование кода «ароматизаторы и воски», что охватывает широкий спектр товаров и усложняет общественный контроль за целесообразностью расходов.

