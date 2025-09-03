- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 443
- Время на прочтение
- 1 мин
В Луцке гремят взрывы
В Луцке громко - работает противовоздушная оборона.
В Луцке ночью против 3 сентября 2025 года была слышна серия взрывов.
Городской голова Игорь Полищук сообщил в соцсетях, что в направлении города двигаются вражеские беспилотники.
«Прошу всех быть в безопасном месте. Работает ПВО», – призвал мэр.
Мониторинговые каналы также предупреждают, что на небе еще остаются БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением враждебных целей.
Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза.