ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
443
Время на прочтение
1 мин

В Луцке гремят взрывы

В Луцке громко - работает противовоздушная оборона.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН

В Луцке ночью против 3 сентября 2025 года была слышна серия взрывов.

Городской голова Игорь Полищук сообщил в соцсетях, что в направлении города двигаются вражеские беспилотники.

«Прошу всех быть в безопасном месте. Работает ПВО», – призвал мэр.

Мониторинговые каналы также предупреждают, что на небе еще остаются БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением враждебных целей.

Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза.

Дата публикации
Количество просмотров
443
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie