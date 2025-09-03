В Луцке гремят взрывы

ПВО / © ТСН

В Луцке ночью против 3 сентября 2025 года была слышна серия взрывов.

Городской голова Игорь Полищук сообщил в соцсетях, что в направлении города двигаются вражеские беспилотники.

«Прошу всех быть в безопасном месте. Работает ПВО», – призвал мэр.

Мониторинговые каналы также предупреждают, что на небе еще остаются БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением враждебных целей.

Жителей призывают оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

