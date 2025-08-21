В Луцке и Львове прогремели взрывы

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В Луцке и Львове в ночь на 21 августа 2025 года прогремел ряд взрывов.

Об этом сообщают местные жители.

Слышно работу ПВО.

Реклама

"На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не преподавайте!", - заявил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

А Луцкий городской голова Игорь Полищук предупредил о вражеских БПЛА на подлете в Луцк и Рожище.

Напомним, что ночью началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.