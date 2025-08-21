- Дата публикации
Категория
- Украина
В Луцке и Львове прогремели взрывы
Комбинированная атака РФ: враг запустил по Украине ракеты и дроны
В Луцке и Львове в ночь на 21 августа 2025 года прогремел ряд взрывов.
Об этом сообщают местные жители.
Слышно работу ПВО.
"На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не преподавайте!", - заявил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.
А Луцкий городской голова Игорь Полищук предупредил о вражеских БПЛА на подлете в Луцк и Рожище.
Напомним, что ночью началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.