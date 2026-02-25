В Луцке мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК

В Луцке стреляли в работников ТЦК / © Цензор.нет

Во вторник, 24 февраля, в Луцк произошел вооруженный инцидент — мужчина несколько раз выстрелил в сторону военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК).

Об инциденте сообщили в Волынский областной ТЦК и СП.

«24 февраля 2026 года в городе Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент — гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК и СП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря скорым и слаженным действиям военных нападавшего удалось оперативно обезвредить. Оружие изъяли и передали правоохранителям.

В результате стрельбы никто из военнослужащих не пострадал. В настоящее время продолжаются следственные действия.

«Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей. Подобные действия недопустимы и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины», — заявили в ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое работников ТЦК напали на водителя транспортного средства и применили средство слезоточивого действия.

Мы ранее информировали, что в Одессе двое патрульных полицейских «зарабатывали» на подлежащих мобилизации военнообязанных.