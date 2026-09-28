В Луцке мужчина швырнул гранату в подростков: чем завершился инцидент

Граната в руке мужчины / © ТСН

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В Луцке 26 сентября нетрезвый мужчина бросил гранату из окна квартиры в направлении подростков. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, а злоумышленника оперативно задержала полиция.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

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В Луцке полицейские задержали мужчину, бросившего из окна помещения учебно-тренировочную гранату в направлении двух подростков. Предмет взорвался во время падения, однако никто не пострадал.

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Сообщение об инциденте в полицию поступило от местной жительницы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Луцкого районного управления полиции.

Правоохранители установили личность причастного. Им оказался 33-летний местный житель. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и по хулиганским мотивам бросил гранату из окна своей квартиры.

Фигуранта задержали и следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

За совершенное мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

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Напомним, в Одесской области пьяный военный, находившийся в СОЧ, во время ссоры возле лицея бросил гранату в сторону подростков. Пострадал 13-летний мальчик. Полиция оперативно задержала злоумышленника, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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