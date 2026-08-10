В Луцке осудили женщину за интимную "работу"

Жительницу Волыни осудили за то, что она организовала бордель / © unsplash.com

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В Луцке женщину приговорили к условному сроку, обвинив её в «создании и содержании притона распутства с целью наживы».

Об этом говорится в приговоре Луцкого городского районного суда Волынской области.

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В чём обвинили женщину

Согласно материалам судебного дела, в мае 2025 года обвиняемая арендовала жилье в Луцке. Вместе с подругой они заранее договорились об оказании платных сексуальных услуг мужчинам, а полученную прибыль делили поровну.

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Женщина самостоятельно приобретала средства контрацепции и искала потенциальных клиентов через объявления, используя свой мобильный телефон.

Следствием установлено, что в период с13 по 29 ноября 2025 года задержанные систематически принимали клиентов по месту жительства. За это время они заработали 16 000 гривен.

Как суд наказал женщину

В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину поч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание притонов) и искренне раскаялась.

В ходе судебных прений:

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Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы с применением испытательного срока.

Обвиняемая и её защита просили суд применить ст. 69 УК Украины и назначить более мягкое наказание — в виде штрафа.

Однако суд отметил, что оснований для назначения штрафа нет, поскольку в деле отсутствуют обстоятельства, которые существенно снижали бы степень тяжести совершенного преступления.

Учитывая, что женщина ранее не была судима, имеет постоянное место жительства и о ней дают положительные характеристики, суд счел возможным её исправление без изоляции от общества.

Луцкий городской районный суд постановил:

Признать женщину виновной по ч. 2 ст. 302 УК Украины и назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 1 год.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

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