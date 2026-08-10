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- Украина
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В Луцке осудили женщину за интимную "работу"
В Луцке суд вынес приговор уроженке Ковеля, которая снимала квартиру и организовала там публичный дом.
В Луцке женщину приговорили к условному сроку, обвинив её в «создании и содержании притона распутства с целью наживы».
Об этом говорится в приговоре Луцкого городского районного суда Волынской области.
В чём обвинили женщину
Согласно материалам судебного дела, в мае 2025 года обвиняемая арендовала жилье в Луцке. Вместе с подругой они заранее договорились об оказании платных сексуальных услуг мужчинам, а полученную прибыль делили поровну.
Женщина самостоятельно приобретала средства контрацепции и искала потенциальных клиентов через объявления, используя свой мобильный телефон.
Следствием установлено, что в период с13 по 29 ноября 2025 года задержанные систематически принимали клиентов по месту жительства. За это время они заработали 16 000 гривен.
Как суд наказал женщину
В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину поч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание притонов) и искренне раскаялась.
В ходе судебных прений:
Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы с применением испытательного срока.
Обвиняемая и её защита просили суд применить ст. 69 УК Украины и назначить более мягкое наказание — в виде штрафа.
Однако суд отметил, что оснований для назначения штрафа нет, поскольку в деле отсутствуют обстоятельства, которые существенно снижали бы степень тяжести совершенного преступления.
Учитывая, что женщина ранее не была судима, имеет постоянное место жительства и о ней дают положительные характеристики, суд счел возможным её исправление без изоляции от общества.
Луцкий городской районный суд постановил:
Признать женщину виновной по ч. 2 ст. 302 УК Украины и назначить наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 1 год.