В Луцке отчислили более 1000 студентов-мужчин: что там произошло

Мобилизация студентов 2025 / © ТСН.ua

Реклама

В Луцком национальном техническом университете в сентябре 2024 отчислили более 1000 студентов.

Об этом рассказала ректор учебного заведения Ирина Вахович в интервью Insider Media.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения мужчины призывного возраста поступали в университеты, чтобы в качестве студентов получить отсрочку от мобилизации.

Реклама

«Конечно, все поступали, потому что это не было запрещено с той стороны, что у тебя отсрочка, если учишься уже второй или третий раз. Но государство позаботилось об этом. Соответственно, те люди, которые уже не первый раз учатся, они просто эту отсрочку теряли», — отметила Вахович.

Ректор признает, что действительно было много студентов, которые хотели не так учиться, как получить эту отсрочку. Однако не взять их на учебу заведение не имело права. Ведь когда соискатель образования прошел все этапы поступления, вуз должен его зачислить на обучение.

«Если рассматривать, то 1000 студентов 25+ мы отчислили в сентябре 2024 года. Почему? Потому что законодательство изменилось, и им эту отсрочку уже не давали. То есть, правильные шаги государства сделали эту всю историю», — говорит Ирина Вахович.

Ректор признается, что сейчас в ее заведении тоже есть мужчины возрастной категории 25+. Но это те, кто получает высшее образование первый раз и имеет полное право на отсрочку.

Реклама

«Во-первых, если и есть те, кто учится старше, то они реально учатся и они впервые учатся», — отмечает она.

Напомним, что в Украине могут лишить отсрочки некоторых студентов, которые используют образование как способ уклонения от мобилизации.