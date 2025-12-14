В Луцке пенсионер устроил публичный дом в собственной квартире: как его наказали

В Луцке осудили пенсионера за организацию места разврата / © Pexels

Реклама

В Луцке 66-летний пенсионер устроил место разврата в собственном доме.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда.

Как указано в материалах дела, «бизнесмен» обустроил в своей квартире в Луцке место для предоставления интимных услуг. Он самостоятельно организовывал поиск клиентов, сам обеспечивал им «трансфер» в квартиру, где похотливые парочки занимались любовью. В это время пенсионер выходил погулять.

Реклама

В то же время, кто оказывал интимные услуги, в материалах дела не уточняется. Поэтому пока не известно, что именно устроил пенсионер в своем жилье — настоящий бордель с секс-работницами или «квартиру на час» для пар, которые не имели места уединиться.

Поступок квалифицировали по статье 302 УК Украины (создание и содержание мест разврата). На судебном заседании обвиняемый свою вину признал. Суд назначил мужчине штраф в размере 17 тысяч гривен. Еще 5348 гривен он заплатит за проведение экспертиз.

Ранее ученые рассказали, что сейчас люди стали реже заниматься сексом, чем когда-либо в истории.