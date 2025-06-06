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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
404
Время на прочтение
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В Луцке под обстрел попала национальная сборная по легкой атлетике

Спортсмены сборной Украины по легкой атлетике, находящиеся в Луцке на командном чемпионате Украины, попали под обстрел.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

В ночь на 6 июня, во время массированной атаки на Украину, армия РФ нанесла удары по Луцку ракетами и беспилотниками. Под обстрел попала гостиница в городе, где находились члены сборной Украины по легкой атлетике.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, которая опубликовала видео с последствиями удара.

Среди пораженных целей находилась гостиница «Мотор», где остановилась часть украинской сборной, в том числе с основным составом. К счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых.

Отметим, что 6-7 июня в Луцке состоится командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

Напомним, в ночь на 6 июня Силы ПВО обезвредили 406 воздушных целей — это беспилотники и ракеты, которыми Россия массированно атаковала Украину.

Украинские военные сбили 199 враждебных БпЛА типа «Shahed», а также других типов. Еще 169 — локационно потерянные или подавленные РЭБ. Также уничтожили четыре баллистических ракеты «Искандер-М"/KN-23 (еще две такие не достигли целей), 30 крылатых ракет Х-101, две крылатые ракеты «Искандер-К».

Есть попадания в 13 локациях. Обломки упали на 19 локациях.

Российские оккупанты били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

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Дата публикации
Количество просмотров
404
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