- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 404
- Время на прочтение
- 1 мин
В Луцке под обстрел попала национальная сборная по легкой атлетике
Спортсмены сборной Украины по легкой атлетике, находящиеся в Луцке на командном чемпионате Украины, попали под обстрел.
В ночь на 6 июня, во время массированной атаки на Украину, армия РФ нанесла удары по Луцку ракетами и беспилотниками. Под обстрел попала гостиница в городе, где находились члены сборной Украины по легкой атлетике.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, которая опубликовала видео с последствиями удара.
Среди пораженных целей находилась гостиница «Мотор», где остановилась часть украинской сборной, в том числе с основным составом. К счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых.
Отметим, что 6-7 июня в Луцке состоится командный чемпионат Украины по легкой атлетике.
Напомним, в ночь на 6 июня Силы ПВО обезвредили 406 воздушных целей — это беспилотники и ракеты, которыми Россия массированно атаковала Украину.
Украинские военные сбили 199 враждебных БпЛА типа «Shahed», а также других типов. Еще 169 — локационно потерянные или подавленные РЭБ. Также уничтожили четыре баллистических ракеты «Искандер-М"/KN-23 (еще две такие не достигли целей), 30 крылатых ракет Х-101, две крылатые ракеты «Искандер-К».
Есть попадания в 13 локациях. Обломки упали на 19 локациях.
Российские оккупанты били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.