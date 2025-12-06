В Луцке произошли мощные взрывы, небо – в дыму: что известно об атаке

Дым от взрыва. / © Associated Press

С утра 6 декабря во время тревоги в Луцке произошли мощные взрывы. В Волынской области снова раздались сирены в 06:27. Город атакуют беспилотники.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и мэр.

"На Луцк по разным направлениям двигаются три БпЛА", - сообщил мэр Игорь Полищук.

Местные медиа проинформировали о взрывах и дыме. Мэр подтвердил, что в Луцке работает ПВО.

Позже мониторинговые чаты сообщили, что в части областного центра исчез свет. В свою очередь, Полищук заявил, что горят продуктовые склады в одном из микрорайонов города.

В городе возник пожар и виден дым. Фото: Телеграмм-канал "ВЛ".

