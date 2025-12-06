- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 12k
- Время на прочтение
- 1 мин
В Луцке произошли мощные взрывы, небо – в дыму: что известно об атаке
В Луцке горят продуктовые склады.
С утра 6 декабря во время тревоги в Луцке произошли мощные взрывы. В Волынской области снова раздались сирены в 06:27. Город атакуют беспилотники.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и мэр.
"На Луцк по разным направлениям двигаются три БпЛА", - сообщил мэр Игорь Полищук.
Местные медиа проинформировали о взрывах и дыме. Мэр подтвердил, что в Луцке работает ПВО.
Позже мониторинговые чаты сообщили, что в части областного центра исчез свет. В свою очередь, Полищук заявил, что горят продуктовые склады в одном из микрорайонов города.
Как сообщалось, утром в Полтаве произошли взрывы. В регионе более девяти часов раздаются сирены – с 22:42 5 декабря.